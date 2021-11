Retroscena Mourinho, frecciate anche ai giornalisti: il web ribolle

08-11-2021 09:34

Non c’è solo il Mourinho che in tv ha manifestato ancora una volta i suoi dubbi sugli arbitri o che ha fatto capire una volta di più che la rosa della sua Roma non è all’altezza delle rivali e che ora come ora non è neanche da quarto posto. Uno show a parte lo Special One lo ha riservato in sala stampa. Il retroscena viene raccontato dal Corriere dello sport che rivela che il portoghese era furioso: “Ho dovuto aspettarvi 10 minuti, ora me ne vado”. Non voleva rilasciare interviste Mourinho ed è stato l’ufficio stampa a convincerlo a parlare.

Mourinho in conferenza ha punzecchiato i giornalisti

Se già nelle scorse conferenze Mourinho era apparso sempre più nervoso anche nei confronti della stampa, ieri il fastidio è stato palese. Punzecchiati tutti gli interlocutori: «Perché non evidenziate l’episodio del rigore?», «La Roma in difficoltà? Lo dici tu, io ho visto il Venezia in difficoltà», «Troppe palle-gol al Venezia? Ma quando? Solo quando eravamo sbilanciati a cercare il pareggio ed eravamo frustrati: chiunque abbia praticato un po’ di sport capirebbe il nostro stato d’animo dopo quello che era successo».

Mourinho come media punti peggio anche di Andreazzoli

Fatto sta che la sua Roma è ferma a 7 punti. Il corriere della Sera lo inchioda: “Peggio di Andreazzoli e Garcia, Spalletti e Di Francesco, Ranieri e Fonseca. La media di Mourinho in campionato con la Roma è finora la più bassa tra quelle degli ultimi 7 allenatori romanisti: con l’attuale 1,583 (19 punti in 12 partite) è appena al 20° posto all time, qualche millesimo davanti all’1,580 di Baar, un ungherese degli anni ’30. Per trovarne uno che fece peggio bisogna risalire a Zeman, che venne esonerato a febbraio 2013 dopo 23 giornate quando aveva una media-partita, in quel campionato, di 1,478: ma contando la prima parte (1997-99) della sua carriera giallorossa anche il boemo è davanti a Mou con il suo 1,615 totale.”

I tifosi si dividono su Mourinho

Sui social il tema-Mourinho continua ad essere in trend. “Comunque la situazione arbitri sta sfuggendo di mano al signor Rocchi , spero che si rendano conto che stanno facendo un massacro. Spero che se ne rendano conto con un paio di manette ai polsi mentre mezza Italia gli grida contro. Mourinho ha ragione” oppure: ” Mourinho non è più er ghepardo de ‘na vorta. La piazza inizia a contestarlo, ma dovrebbe dargli fiducia. I campioni alla distanza escono sempre e l’allenatore portoghese è un numero 1″

In tanti attaccano il portoghese: “Mi sembra John Wayne. In uno di quei western che danno a tarda notte. Sulle reti minori” o anche: “Mourinho che rimpiange Juan Jesus e Bruno Peres automaticamente ne ha fatti secchi altri due della rosa giallorossa. Avanti così

