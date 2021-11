Tifosi Roma avvelenati: Mourinho paga ancora le manette di 13 anni fa

07-11-2021 14:26

Più ne parla male e più arrivano decisioni dubbie. Ormai è Mourinho contro tutti, anche oggi. Non bastavano le polemiche delle scorse settimane, anche a Venezia la direzione di gara di Aureliano è stata letta con malizia dal mondo giallorosso. Un rigore prima concesso e poi negato dal Var alla Roma, diversi falli fischiati a senso unico e un penalty concesso al Venezia hanno fatto imbufalire i tifosi capitolini che si sfogano sui social e si schierano in buona parte con il loro tecnico nella crociata contro gli arbitri.

I tifosi della Roma condannano Aureliano

L’inattesa sconfitta contro la squadra di Paolo Zanetti non viene giustificata solo dagli errori arbitrali ma il web è un fiume in piena dopo la gara di Venezia: “Legge non scritta della serie A. Quando rompi le scatole al sistema arbitrale in ogni intervista, gli arbitri rompono te in ogni partita” o anche: “Arbitraggio scandaloso anche oggi. Mourinho poteva permettersi di fare il Mourinho in serie A quando era protetto, oggi ottiene l’effetto contrari”, oppure: “Aureliano è come gli altri: Mourinho paga le Manette di 13 ANNI fa” e poi: “Mourinho vattene, e non inteso come protesta contro di te, ma vattene da schifo. È evidente, ti odiano”

I fan giallorossi non si capacitano: “Stesso fallo fatto su Pellegrini settimana scorsa …..giudizio differente complimenti” o anche: “Secondo me gli arbitri si so accordati contro la roma perché non È POSSIBILE” oppure: “A me quello che fa arrabbiare è la disparità di giudizio. Vuoi arbitrare all’inglese non sanzionando le spintarelle? VA BENISSIMO. Però deve esser così sempre, non a fasi alterne” e poi: “Per la Roma comprano i righelli per misurare i piedi in offside per la Roma ovviamente” e infine:”Ma come sono precisi al VAR quando devono valutare una cosa che potrebbe favorire la Roma, vanno a vedere pure i talloni. Al contrario invece il nulla e vabbè”

