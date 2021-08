Retroscena Piccinini: La Juve non era amica di Sky, sapete che fece?

Televisioni, giornalisti e tifo. Quante volte abbiamo letto e sentito le critiche dei tifosi nei confronti delle emittenti accusate di essere troppo di parte? Sempre o quasi. E nel mirino tante volte è entrata Sky, che per molti (compresi alcuni addetti ai lavori) ha trattato troppo spesso con i guanti la Vecchia Signora, sia nelle telecronache sia nei dibattiti e le interviste a fine partita. Vero o falso? Secondo Sandro Piccinini è solo una leggenda metropolitana.

Per Piccinini la Juve ha spinto per dare i diritti a Dazn

Il giornalista romano, tornato alle telecronache con Amazon Prime dove commenta i match di Champions, ancora non ha deciso se tornerà al Club di Sky, deciderà dopo la sosta della Nazionale e in un’intervista a La Verità fa chiarezza su questa storia: “Sui media i grandi club godono di un occhio di riguardo perché hanno tifoserie più numerose. Una notizia sull’Inter ha un peso diverso di una sul Parma. Detto questo, io ho potuto criticare in tempo reale l’idea della Superlega e attaccare Andrea Agnelli sul caso Suarez. A Sky ci sono 20 opinionisti, ognuno con la propria simpatia. Se si misurano le presunte alleanze sui fatti concreti, la Juventus è la società che ha spinto di più per togliere i diritti a Sky e assegnarli a Dazn».

Piccinini poi accusa la Juve di aver sbagliato tutto l’anno scorso: «Agnelli ha pensato che gli scudetti li avesse vinti la società e non Allegri, Conte e Sarri. Tutti i presidenti la pensano così perché la società è la componente più forte. Ma l’allenatore serve e Pirlo non aveva esperienza. Senza Dybala e un centrocampo all’altezza, la sua è stata un’annata dignitosa, non catastrofica. Sì, scegliere Pirlo è stato un atto di presunzione».

SPORTEVAI | 21-08-2021 10:27