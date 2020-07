Ribaltone alla Juventus: via uno degli alti dirigenti

Nuovo scossone societario alla Juventus dove a salutare è Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, ovvero uno degli uomini scelti da Andrea Agnelli dopo l’addio di Marotta.

Ad annunciare l’interruzione del rapporto è stata la Juventus tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è cessato nella giornata di sabato“.

“Contestualmente, Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, lo stesso Dott. Stefano Bertola, sussistendo i requisiti previsti dallo Statuto per la carica”.

Marco Re, come detto, era stato scelto dal presidente come uomo dei conti in una squadra dirigenziale completata da Fabio Paratici (area sportiva) e Giorgio Ricci (area commerciale). Oggi però ecco l’inaspettato divorzio.

Nato a Torino e laureato in Economia e Commercio, Marco Re era alla Juventus dal 2000 dove si è occupato di contratti commerciali fino a seguire la quotazione in Borsa del club bianconero.

Nel 2011 era stato promosso come responsabile della pianificazione e del controllo di gestione della società e da allora gli era stata affidata la redazione dei documenti contabili. Compito esauritosi ufficialmente questa domenica.

12-07-2020