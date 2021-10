Riccardo Moraschini positivo all'antidoping

21-10-2021 17:32

Il cestista azzurro e dell’AX Armani Exchange Milano Riccardo Moraschini è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato il 6 ottobre ad Assago, in occasione di un allenamento. Lo ha comunicato NADO Italia, l’Organizzazione Nazionale Antidoping, aggiungendo che il giocatore è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping. La sostanza trovata è il Clostebol Metabolita, uno steroide anabolizzante.

30enne guardia nato a Cento, in provincia di Ferrara, cresciuto nella Virtus Bologna, Moraschini è approdato a Milano due anni fa, proveniente da Brindisi, dopo aver giocato anche, tra le altre, alla Virtus Roma e a Trento. Con le “scarpette rosse” ha vinto la Supercoppa italiana nel 2020 e la Coppa Italia quest’anno, mentre con la Nazionale, con cui ha giocato 28 partite, ha partecipato ai Giochi di Tokyo 2020 la scorsa estate.

