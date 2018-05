Ricciardo: "Ho usato solo 6 marce"

Daniel Ricciardo al settimo cielo dopo la prima vittoria in carriera a Montecarlo. "Credo che oggi provo piu' emozioni rispetto a ieri la preparavo da due anni e il riscatto per me e' arrivato. Abbiamo avuto dei problemi, parecchio filo da torcere. Ho accusato una perdita di potenza, pensavo la gara fosse finita e siamo arrivati al traguardo con sole 6 marce".

"Come Schumacher a barcellona? Si abbiamo dovuto gestire tante cose, una bella sensazione, vedo tante bandiere australiane grazie a tutti".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 18:35