Ricciardo: "Norris? Forse sono troppo vecchio"

Daniel Ricciardo ha commentato il suo settimo posto nel Gran Premio d’Austria: “Una gara importante, mi dà un sorriso e quest’anno ne ho trovati pochi. Un po’ di soddisfazione serve per far morale: oggi ho dovuto attaccare, difendere, è stato un Gran Premio intenso.

“Cosa mi manca? Non lo so. Non so perché è così difficile quest’anno. Con la squadra mi trovo bene, il clima è ottimo. Lando va forte, sia chiaro, però 7-8 decimi è un distacco impossibile. Devo dunque trovare qualcosa. Forse sono troppo vecchio, ho 32 anni… Le staccate che non mi riescono? Sì, è vero, devo ancora trovare il feeling in staccata che avevo anche con Renault, speriamo che il 2022 sia un’occasione per me, con i nuovi regolamenti. Sicuramente le staccate dei tempi della Renault, ma anche della Red Bull, non mi riescono. Non ho fiducia. Per essere aggressivo me ne serve di più, spero di trovarla“.

OMNISPORT | 04-07-2021 19:36