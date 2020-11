Richards non dimentica Balotelli: "E' intelligente"

Il futuro di Balotelli è ancora tutto da scrivere. Attualmente svincolato, è alla ricerca di una nuova squadra. Si sta parlando di un suo possibile approdo in Brasile, al Vasco de Gama. Si è vociferato anche di un ritorno in Inghilterra.

Richards, suo compagno ai tempi dell’avventura con il Manchester City, non ha dimenticato Super Mario: “Non è un idiota. E’ intelligente e, quello che spesso si dimentica, e che è anche un calciatore brillante”, le sue parole alla BBC. L’ex terzino dei Citizens lo ricorda come un “diamante come persona”.

OMNISPORT | 24-11-2020 07:59