Sentenza Juventus: tifosi bianconeri cauti, si teme ancora per la prossima Champions

Dopo l’euforia iniziale sui social i supporter juventini temono che la Corte d’Appello Federale possa soltanto diminuire i punti di penalizzazione ed escludere la squadra dall’Europa

20-04-2023 19:25

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con la sentenza di oggi del Collegio di Garanzia del Coni la Juventus ritrova i 15 punti sottratti dalla penalizzazione inferta dalla Corte Federale d’Appello della Figc per il caso plusvalenze. Tuttavia, dopo l’euforia iniziale, i tifosi bianconeri si mostrano preoccupati sui social network: la paura è che la Caf possa infliggere una nuova sanzione ed escludere la squadra di Allegri dalla prossima Champions League.

Caso plusvalenze, inizia l’attesa per la nuova sentenza Figc

In classifica la Juventus ritrova i 15 punti sottratti dalla penalizzazione inferta dalla Corte Federale d’Appello della Figc lo scorso 20 gennaio, ma sui social network sono pochi i tifosi bianconeri ad esultare. Di fatto la sentenza della Caf ha tenuto, come dimostra il respingimento dei ricorsi per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, le cui conferme sono state di fatto condannate dal Coni, ed entro 30 giorni dovrà arrivare una nuova sentenza con una riformulazione della sanzione e una motivazione migliore della stessa.

Juventus, i tifosi temono ancora per la Champions

L’ipotesi che la Juventus venga nuovamente penalizzata, anche se in maniera inferiore rispetto al -15 dello scorso 20 gennaio, spaventa i tifosi bianconeri. Dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni la squadra di Allegri è tornata al 3° posto, ma se arriverà una nuova penalizzazione i bianconeri rischiano di essere esclusi dalla prossima Champions League.

Juventus, la paura dei tifosi corre sui social

“Quindi? ci vengono ridati e poi ci sarà un nuovo iter?”, domanda su Twitter Pepjumped, uno dei tifosi della Juventus ancora spaesati dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni. “Scrivono ‘rinvio a giudizio’ perché ‘ora ve li ridiamo poi fra un mese li togliamo di nuovo’ era troppo lungo e poco professionale”, risponde Gobbo Flegreo, quasi rassegnato a una nuova penalizzazione tra qualche settimana.

Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandro: “Che vergogna, tra un mese ci danno i punti precisi per farci stare fuori dalla champions”. “A me sa tanto da cose fatte all’italiana. Campionato ancora più falsato di prima”, si lamenta Francesco. Più ottimista Lewis: “Sarà ammenda… se la Juventus verrà penalizzata un altra volta presenterà nuovo ricorso al Coni…”. “Un giorno intero per partorire un altro abominio”, la chiosa di Marco.