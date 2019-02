Riecco Claudia Cretti: "Io, il Papu Gomez e i paralimpici"

Un anno e mezzo dopo quel viaggio nell’ignoto, Claudia Cretti è ufficialmente pronta per ripartire. Che poi nel gergo ciclistico vuol dire appiccicarsi il famoso numero dietro la schiena. Ovvero tornare a sentirsi un’atleta in tutto e per tutto, a provare il piacere di allenarsi e di realizzarsi nella fatica.

Il 6 luglio 2017 la prima parte della vita di Claudia è finita contro un guard rail, quello contro il quale ha sbattuto violentemente la testa durante una discesa della settima tappa del Giro Rosa, da Isernia a Baronissi.

Il ricovero presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “Rummo” di Benevento, due operazioni e tre settimane di coma. Una battaglia da duri che è però stata vinta, grazie anche all’affetto dei famigliari, perché la lenta risalita ha raggiunto l’apice attraverso il primo allenamento ufficiale con la nuova squadra: “Era tanto che non pedalavo insieme a delle compagne di squadra. La sensazione è stupenda” ha detto Claudia, che ha rotto il ghiaccio pedalando dalla sua Costa Volpino a Darfo Boario, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

La squadra, si diceva, decisamente particolare: “Mi sto preparando per le gare di paraciclismo” l’annuncio.

Il nuovo team è marchigiano e si chiama “Born to win”, 'nati per vincere'. Nella scelta ha influito anche il calcio, l’altra passione di Claudia: “Già nel 2017, durante la riabilitazione in palestra, ho incontrato i giocatori dell’Atalanta e il mio idolo Papu Gomez, ho respirato di nuovo aria di sport e ho pensato di tornare a gareggiare. Con questa maglia farò il calendario di paraciclismo e andrò a tifare per le mie compagne nelle gare élite”.

Il tutto partendo da un modello molto chiaro, Alex Zanardi: “L’ho conosciuto al Giro d’Onore della Federazione nel 2015 e in quest’ultimo anno ho pensato spesso a quello che mi ha trasmesso. Mi piacerebbe poterlo incontrare di nuovo”.



SPORTAL.IT | 06-02-2019 11:30