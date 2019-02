"Rigore netto contro la Juve, immagini sbagliate": caos Var

Var ancora nel mirino dopo il match Sassuolo-Juventus al Mapei Stadium, vinto per 3-0 dai bianconeri. In avvio di partita l'attaccante dei neroverdi Djuricic si trova da solo in area davanti a Szczesny, prova a saltarlo ma finisce a terra. Mazzoleni decide subito di non assegnare il rigore, poi va a rivedere le immagini al Var e conferma la sua decisione: il portiere polacco va per prendere il pallone, lo tocca e poi colpisce l'attaccante del Sassuolo.

La decisione ha provocato un vespaio di polemiche: se diversi moviolisti e quotidiani hanno dato ragione al team arbitrale, non è invece dello stesso parere l'esperto di "Tiki Taka", l'ex arbitro Graziano Cesari, molto polemico.

Cesari nella puntata andata in onda domenica sera su Canale 5 ha puntato il dito contro la qualità delle immagini messe a disposizione del direttore di gara, che a suo parere hanno tratto in inganno Mazzoleni.

"Djuricic viene abbattuto in area da Szczesny – sostiene Cesari -.Se non ci sono immagini chiare il direttore di gara non cambia la sua decisione. E le immagini che gli hanno fornito non erano proprio chiarissime. Gli mostrano delle immagini pessime, da lontano, confuse. Serviva un'altra inquadratura, che mostriamo ora in studio, per capire che era chiaramente rigore per il Sassuolo".

"Non so perché al Var non abbiano mostrato le immagini a rallentatore che stiamo vedendo noi ora. È rigore netto, il portiere colpisce prima il giocatore, poi la palla", tuona Cesari scatenando una ridda di reazioni sui vari social network.

Allegri ha commentato così la vittoria contro il Sassuolo: "Abbiamo affrontato una squadra che gioca molto con un mediano basso per far uscire fuori gli avversari, fanno possesso palla nella loro metà campo. Noi poi abbiamo rischiato con delle palle sbagliate, invece Szczesny è stato strepitoso su Djuricic. Da lì poi abbiamo chiuso meglio, Bernardeschi ha lavorato su Sensi e abbiamo portato la partita dalla nostra parte. Dybala? ha giocato quasi tutto il girone d’andata, ai giocatori dispiace ma la panchina serve per ricaricarsi e trovare la cattiveria giusta".

SPORTAL.IT | 11-02-2019 10:05