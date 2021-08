Rimpianto Marquez: "Il Marc pre-infortunio lotterebbe per il titolo"

Non è una stagione semplice al momento per Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo è tornato in pista dopo un brutto infortunio ma non riesce a dare continuità ai risultati. Servirà tempo per tornare al 100% ma il prossimo anno lo spagnolo vuole essere nuovamente competitivo per il titolo.

In questa stagione, Marc Marquez non sta lottando per la vittoria della classifica piloti. Ma il 28enne di Cervera ha un rimpianto: “Penso che il Marc di prima dell’infortunio potrebbe lottare per il titolo su questa moto – ha detto Marquez a Motorsport.com -. Probabilmente non potrei vincere tante gare come nel 2019 (12), ma potrei lottare per il Mondiale e stare nei primi tre molto spesso”.

Marquez ha spiegato i motivi di questa sua convinzione: “E lo penso per una semplice ragione: sulle piste su cui non ho sentito le mie limitazioni fisiche, o almeno le ho sentite meno, sono andato molto meglio. Ma non posso sempre rimediare da solo, la moto deve aiutarmi, e ora non lo fa. Con me e con il resto dei piloti Honda. Ora il mio fisico mi permette di guidare la moto, ma non di fare magie. Se fossi molto più indietro rispetto agli altri piloti del marchio penserei che qualcosa non va. Ma sono davanti a loro, nonostante io abbia saltato due gare”.

22-08-2021 15:25