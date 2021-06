Rinascita Milwaukee, gli Hawks sono travolti

Monologo di Milwaukee in gara 2 della finale di Eastern Conference. Atlanta non riesce infatti a bissare il colpaccio esterno del match che ha aperto la serie, crollando al Fiserv Forum. Inequivocabile il punteggio di 125-91, che riporta le due squadre in parità.

Hawks in partita solo nel primo quarto, poi i Bucks accelerano e scappano via piazzando un parziale di 20-0 nel secondo periodo. Antetokounmpo e compagni sono a +32 all’intervallo e poi gestiscono le forze in vista di gara 3 in programma tra due giorni alla Philips Arena.

Il centro greco vince nettamente il duello delle stelle con Trae Young, in ombra dopo essere stato l’Mvp di gara 1.

Per Antetokounmpo 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in appena 28 minuti, per il play di Atlanta, ingabbiato dall’aggressività degli avversari, solo 15 punti e ben 9 palle perse, molte delle quali indotte da un Jrue Holiday impeccabile tanto nel lavoro difensivo, quanto sotto l’aspetto realizzativo (22 punti e 7 assist). Brilla anche Khris Middleton, a referto con 15 punti, 7 rimbalzi e 8 assist

Atlanta torna a casa ridimensionata sotto tutti gli aspetti, come tenuta difensiva (i Bucks hanno chiuso con il 52% di squadra, miglior prestazione assoluta nei playoff 2021) e forza offensiva. Coach McMillan ha però recuperato Cam Reddish, inserito nel finale e autore di 11 punti, uno degli appena quattro giocatori in doppia cifra, il secondo uscito dalla panchina oltre a Danilo Gallinari, autore di 12 punti in 16 minuti (15 punti per Young, 11 per Collins).

OMNISPORT | 26-06-2021 08:29