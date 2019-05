Rincon tira fuori l'orgoglio: 'Fatta una figuraccia'

Il Torino ha visto sfumare il sogno di tornare in Europa dopo quattro anni a causa del tracollo in casa dell’Empoli, anche se, come ammesso da Lorenzo De Silvestri, la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio aveva di fatto già scritto il destino dei granata, consapevoli come il settimo posto non fosse più sufficiente per arrivare in Europa League.

Dopo le parole di delusione del presidente Cairo anche Tomas Rincon è intervenuto a poche ore dal pesante ko del “Castellani”.

Quelle del venezuelano sul proprio profilo Instagram sono parole di scuse nei confronti dei tifosi, cui l’ex genoano promette riscatto contro la Lazio: “Dispiaciuto per il risultato e soprattutto per voi tifosi che siete venuti a sostenerci e sognare insieme. Ci rialzeremo, non si può chiudere un bel campionato con questa figuraccia"

SPORTAL.IT | 20-05-2019 14:20