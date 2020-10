Rinnovo super per il bianconero, i tifosi: "Cediamolo"

La panchina di Crotone ha riaperto la discussione su Paulo Dybala in casa Juventus. Andrea Pirlo si è affrettato a spiegare che il mancato utilizzo dell’argentino sia stato dovuto esclusivamente alle sue condizioni fisiche, ma intanto i tifosi bianconeri sono tornati a discutere e a dividersi sulla Joya, ritenuto imprescindibile per alcuni e sacrificabile nel prossimo mercato da altri.

Trattativa in stallo per il rinnovo di Dybala

Come i primi sembra pensarla anche Fabio Paratici che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, in questi giorni ha iniziato a ridiscutere il prolungamento di contratto del giocatore con i suoi agenti.

“In settimana vertice tra Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, e la Juventus per discutere rinnovo con adeguamento dell’ingaggio – ha scritto il giornalista su Twitter -. I 10 milioni di euro offerti dai bianconeri devono essere rivisti all’insù. La Joya ne chiede 15 per diventare il più pagato dopo CR7. Possibile intesa a metà strada”.

La Juve vuole dunque tenere Dybala, che chiede però maggiore considerazione all’interno dell’organico bianconero. Una richiesta non giustificata secondo una parte degli juventini. “Dybala, vai fuori dalle scatole”, sbotta Freddy nei commenti al post di Schira.

Molti tifosi vogliono la cessione

“Se non ci fossero Arthur, Kulusevski, De Ligt magari sarebbe il più forte… Ma questi non prendono 15 milioni”, sottolinea Riccardo, per cui la Juve ha giocatori migliori dell’argentino. Per Okapi la strategia da seguire è chiara: “Ognuno ha le sue aspettative. Io vorrei vedere la Juve crescere. La crescita della Juve, non passa dal rinnovo di Dybala, ma dalla sua cessione. È, ribadisco, solo un’opinione. Magari Dybala fa una stagione pazzesca e, finalmente, il salo di qualità. Chi può dirlo?”.

Paolo concorda, ma addebita la situazione attuale agli errori della dirigenza: “Il caso Dybala non va a buon fine: la Juve ha sbagliato a negoziare in tempi brevi un rinnovo creando tensione mentale e fisica! Lui non vuol far panchina, vuol crescere e migliorarsi, quindi se vogliono fare un profit per limare i debiti allora vendetelo a gennaio”.

SPORTEVAI | 20-10-2020 09:09