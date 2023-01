Riquelme punzecchia Van Gaal: “Esultanza di Messi giustificata”

27-01-2023 13:48

Nonostante il mondiale Qatar 2022 sia finito da quasi due mesi c’è chi ha ancora molto da dire. È il caso di Riquelme che alle telecamere di Tyc ha voluto parlare del siparietto tra Messi e Van Gaal: “Credo che il ct dell’Olanda abbia detto qualcosa di troppo, ci sono cose che nel calcio non si devono fare e una di queste è far arrabbiare Messi. Messi è un giocatore che piuttosto va abbracciato e baciato, così magari non punta a batterti, ma se il miglior giocatore al mondo si arrabbia non hai alcune possibilità di vincere”.

E aggiunge: “Le parole di Vang Gaal per l’Argentina sono state solo uno stimolo in più, Messi ha avuto un vantaggio perché a differenza degli altri giocatori quando si arrabbia non si fa espellere, anzi segna e fa pure segnare i compagni”.

E poi esulta “alla Riquelme” proprio in faccia al suo “nemico”.