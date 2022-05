Riscatto Celtics: Heat schiantati a domicilio

20-05-2022 08:52

I Celtics formato esportazione hanno colpito ancora. Dopo aver costruito il successo sui campioni in carica di Milwaukee grazie alle due vittorie al Fiserv Forum, Boston fa la voce grossa anche a Miami, riequilibrando subito il punteggio della finale della Eastern Conference grazie alla vittoria per 127-102.

Per gli Heat il bilancio delle prime due gare giocate in casa non è quindi esaltante, con un successo ed una sconfitta che fanno perdere alla squadra di Spoelstra il vantaggio del fattore campo in vista delle due prossime partite in programma al TD Garden.

A colpire è stata l’autorità con cui Boston si è presa gara-2, di fatto già decisa all’intervallo lungo con un parziale eloquente di 70-45 nonostante la falsa partenza dei primi cinque minuti.

Miami ha ceduto di schianto, sfiorando addirittura il -40 nell’ultimo periodo: vero che le energie vanno amministrate, ma Adebayo e compagni rischiano di aver fatto crescere in maniera pericolosa l’autostima di una squadra già abbastanza consapevole delle proprie qualità, emerse chiare alla FTX Arena, tra palleggio, tenuta difensiva al top grazie al rientrante Marcus Smart (tripla doppia sfiorata con 24 punti, 9 rimbalzi e 12 assist) e soluzioni di tiro, con un emblematico 20/40 da tre, nonostante un Tatum “normale”, da 27 punti con 13 tiri e poi limitato dai falli, ma surrogato dal contributo dalla panchina di Williams (19 punti).

Miami si lecca le ferite e si preoccupa per l’infortunio al ginocchio di mentre PJ Tucker oltre che per la serata storta di Adebayo (6 punti): non sempre ci può pensare il solito Jimmy Butler (29 punti).

OMNISPORT