Riscatto Ceron: c'è la firma con la Virtus Bologna

Ennesimo colpo in entrata del pirotecnico mercato dei campioni d’Italia della Virtus Bologna.

A poche ore dall’ufficializzazione dell’arrivo di Nico Mannion, è fatta anche per Marco Ceron. La guardia veneta classe ’92 ex Reyer Venezia e Vuelle Pesaro è reduce da una stagione a Mantova, in Serie A2, e torna così ad alti livelli due anni dopo il terribile incidente di gioco subito a Brescia, la frattura del cranio con conseguente operazione dopo uno scontro con Mouhammadou Jaiteh che gli era costata la revoca dell’idoneità sportiva, recuperata un anno più tardi.

“Con l’arrivo di Ceron chiudiamo il mercato di Virtus – ha dichiarato l’ad Luca Baraldi – Ritengo che Marco possa dare un contributo importante in termini di esperienza e che completi in maniera definitiva il nostro roster. A nome di Virtus Segafredo Bologna diamo il benvenuto a Marco nella famiglia bianconera”.

OMNISPORT | 13-08-2021 12:58