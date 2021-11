Riscatto Clippers, 76ers al buio

17-11-2021 09:09

Nella notte del trionfo di Golden State in casa dei Nets, fanno festa anche i Jazz e i Clippers.

Entrambe le franchigie si confermano tra le formazioni più brillanti della prima parte di stagione.

Utah si mette alle spalle contro i 76ers, battuti alla Vivint Arena per 120-85, le ultime quattro sconfitte consecutive. La partita dura di fatto un quarto prima che i Jazz volino via approfittando delle note difficoltà di Philadelphia alle prese con tanti assenti. A trascinare la squadra di Quin Snyder sono Bojan Bogdanovic (27 punti) e Rudy Gobert, che fa doppia doppia (15 punti7+17 rimbalzi).

San Antonio incappa invece in casa dei Clippers nella terza sconfitta consecutiva (106-92). Dejounte Murray e Derrick White non bastano alla squadra di Popovich, travolta dai 34 punti di Paul George, con 9 rimbalzi. Bene anche il rookie BJ Boston che chiude con 13 punti in 20 minuti.

