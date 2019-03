Riscatto Keita, l'Inter detta le condizioni

L’Inter ha bisogno di gol. Per avanzare in Europa League dopo lo 0-0 dell’andata degli ottavi contro l’Eintracht Francoforte la squadra di Spalletti non ha alternative: bisogna segnare. Non facile considerando l’assenza ormai datata di Mauro Icardi e la squalifica di Lautaro Martinez.

L’unica punta a disposizione, peraltro non un centravanti di ruolo, è Keita Balde, reduce da un infortunio, ma pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco contro i tedeschi.

Peraltro per l’ex laziale potrebbe essere l’occasione giusta per convincere la società a riscattarne il cartellino dal Monaco. Arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 34 milioni, l’attaccante senegalese ha convinto, ma l’Inter, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', non sembra disposta a pagare quella cifra.

In vista contatti con il Monaco per provare ad abbassare il prezzo, ma è chiaro che eventuali buone prestazioni del giocatore darebbero sostanza alle richieste in arrivo dal Principato…



SPORTAL.IT | 13-03-2019 09:55