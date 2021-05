Riscatto Mir: "Ho dato tutto, podio per Dupasquier"

Al Mugello ha trionfato Quartararo, dopo la caduta di Bagnaia. Il pilota francese ha vinto in solitaria dietro a Oliveira e Joan Mir. Una bella soddisfazione per il campione del mondo in carica dopo un inizio di stagione non semplice.

Gara estenuante per lo spagnolo e una dedica speciale: “Sono molto stanco, ho dato tutto per ottenere questo podio. Sapevamo di avere uno dei passi migliori, sono andato in pista per dare del mio meglio e sono riuscito a essere costante. Ho fatto una rimonta, non ero pronto a superare Oliveira e perdevo tanto tempo per recuperare. Il podio lo dedico a Dupasquier, mai come oggi è stato difficile mettere il casco e correre. Dedico il podio alla sua famiglia”.

