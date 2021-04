Risposta Irrati su mancato rosso a Cr7 scatena la polemica

Sulla linea della trasparenza chiesta dal neo presidente dell’Aia Trentalange, dopo l’esperimento Orsato a 90esimo minuto, ieri è stata la volta dell’arbitro Massimiliano Irrati a parlare in tv. Il fischietto di Pistoia è stato ospite della Domenica Sportiva ed è tornato sull’episodio del colpo al volto inflitto da Cristiano Ronaldo ad Alessio Cragno in Cagliari-Juventus ma mentre Orsato aveva ammesso l’errore sul mancato rosso a Pjanic, stavolta la decisione viene ritenuta giusta.

Irrati spiega perché Ronaldo non fu espulso

Dice Irrati: “È stata fatta una valutazione sul campo da parte dell’arbitro anche dalla reazione dei calciatori, nessuno aveva protestato perché lo scontro era stato percepito come un contrasto di gioco. È chiaro che poi se ci si sofferma sull’immagine rivista a frame rallentati cambia il discorso e la percezione”

“Non volevo dire che i giocatori sono stati educati, probabilmente tutti in campo avrebbero avuto la stessa percezione di uno scontro fortuito. Al VAR c’è comunque un arbitro che credo abbia fatto una valutazione più da campo che da televisione o da VAR e per questo ha deciso di sottoscrivere la decisione dell’arbitro”.

Irrati favorevole al Var a chiamata

Irrati si dice favorevole all’ipotesi di far chiamare il Var dalle panchine: “Sì, perché no. Sicuramente è qualcosa che è già stato preso in considerazione da tempo. Ci possono essere delle criticità rispetto ad altri sport, nel calcio spesso le decisioni sono discrezionali, quindi potrebbero crearsi degli attriti. Ma è un qualcosa che si sta prendendo in considerazione.

I tifosi replicano sul web

Le spiegazioni di Irrati però non hanno convinto tutti i tifosi che replicano su twitter: ” sul finale hanno rovinato tutto con le domande preparate… episodio CR7-Cragno… risposta: “I giocatori non hanno protestato più di tanto e l’arbitro è stato ingannato”… ma dai…” oppure: “Risposta davvero imbarazzante” e ancora: Bene Irrati, ma qualcuno mi può spiegare perché gli è stato chiesto di valutare la mancata espulsione di Ronaldo contro il Cagliari? Perché tra centinaia di errori si va a scegliere quello pro Juve?” e infine: “La risposta che ha dato sull’episodio Ronaldo in Cagliari Juve è stata “evasiva”..”.

