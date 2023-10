Euro 2024: Turchia, Montella vola e ringrazia il Var, altro errore di Taylor. Spagna ok col brivido

Buona la prima per la Nazionale di Montella, che si prende il comando del girone. Haaland continua a segnare e trascina la Norvegia: tutti i gol

13-10-2023 12:18

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

La lotta per staccare il pass per l’Europeo sta entrando nel vivo. Mancano sempre meno partite e i punti diventano più importanti. Buona la prima per Montella sulla panchina della Turchia, che strappa i tre punti in Croazia. La Scozia va vicina all’impresa contro la Spagna, con il Var decisivo a cambiare il copione del match. Brilla la Norvegia di Haaland, che con i suoi gol riapre il sogno qualificazione. Continua il momento d’oro dell’Albania, in testa al girone e con un piede e mezzo in Germania.

Vola l’Albania, esordio da sogno per Montella

Il gruppo E ha un padrone e si chiama Albania. La nazionale di Sylvinho continua a stupire e con un netto 3-0 batte anche la Repubblica Ceca: Asani apre le danze al 9′ e Seferi chiude i giochi nella ripresa con una doppietta. La Polonia si prende i tre punti contro le Isole Far Oer e resta in scia, grazie ai gol di Szymanski e Buksa.

Decisivo anche Zielinski con un assist. Alla sua prima uscita ufficiale Montella vince in Croazia e vola in testa al girone: la firma è di Baris Yilmaz. Tra gli “italiani” brilla Calhanoglu. Grande gioia anche per il giovanissimo talento della Juventus, Yildiz, che fa l‘esordio alla sua prima convocazione con i grandi.

Un altro regalo arriva dalla Lettonia, che ferma l’Armenia e rende ancora più morbide le prossime partite dell’ex allenatore della Fiorentina. La Spagna, con un brivido, supera la Scozia e si porta soli tre punti di distanza in classifica, con una gara in meno.

Succede tutto nel secondo tempo: il Var annulla il gol del solito McTominay, la Roja si sveglia e al 73′ passa in vantaggio con Morata. A pochi minuti dal novantesimo Sancet mette la parola fine. Ne approfitta anche la Norvegia che cala il poker contro il Cipro con una doppietta di Haaland, Sorloth e Aursnes. Brilla anche il Kosovo contro l’Andorra, cenerentola del gruppo: 3-0 al triplice fischio. Un pari senza gol tra Bielorussia e Romania.

La Turchia ringrazia il Var: altro pasticcio di Taylor

Altra serata storta per Anthony Taylor, l’arbitro ormai diventato “famoso” per l’errore in finale di Europa League contro la Roma. Il fischietto inglese ha diretto il match tra la Turchia di Montella e la Croazia, commettendo un altro errore in campo. Ancora una volta per un fallo di mano.

Ma in questo caso il rigore lo aveva concesso, al 91′, a favore della Croazia, punendo un intervento di Calhanoglu. Il problema? L’ex Inter l’ha presa con la spalla e a salvare l’arbitro ci ha pensato l’intervento del Var.

Qualificazioni Euro 2024, tutti i risultati

GIRONE A

Cipro-Norvegia 0-4

Spagna-Scozia 2-0

GIRONE D

Lettonia-Armenia 2-0

Croazia-Turchia 0-1

GIRONE E

Albania-Repubblica Ceca 3-0

Isole Far Oer-Polonia 0-2

GIRONE I