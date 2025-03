Juventus Next Gen, succede di tutto col Sorrento: Adzic la decide al 94’. Lescano show, gol dell’ex col Trapani e l’Avellino vola

Ieri si è giocato solo nel girone C, dopo l'esclusione della Turris: Cerignola (3-2 al Foggia) e Avellino (2-0 al Trapani) in fuga, Adzic spinge la Juve NG in zona playoff

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri altre 8 gare del campionato di Lega Pro, tutte nel girone C (annullate Taranto-Potenza e Catania-Turris per le esclusioni dal campionato di Taranto e Turris). In vetta vincono Cerignola (3-2 al Foggia) e Avellino (2-0 al Trapani, con gol dell’ex Lescano). La Juventus Next Gen la spunta nel recupero sul Sorrento, grazie al rigore di Adzic.

Lega Pro, 31esima giornata, l’Avellino chiama, il Cerignola risponde

Continua il testa a testa in vetta tra Cerignola e Avellino, distanziate di un solo punto dopo l’esclusione della Turris dal campionato: con la cancellazione dei risultati ottenuti contro il club corallino, il Cerignola ha perso 6 punti (aveva vinto sia all’andata che al ritorno), l’Avellino ne ha persi 4 (0-0 all’andata e 3-1 al ritorno).

In campo le due contendenti alla promozione diretta in Serie B non mollano un colpo. Il Cerignola ha fatto suo il derby contro il Foggia: 3-2 il risultato finale e difensori ofantini sugli scudi (a segno Visentin e Ligi, su azioni da corner). Provvisorio pareggio foggiano con Simone Tascone, quindi il 3-1 di Salvemini e la rete di Silvestro a rendere più vibrante il finale di partita.

L’Avellino prosegue spedito: 2-0 al Trapani, 5° successo consecutivo e 7^ vittoria di fila in casa. Non c’è stata partita: palo di Patierno e gol di Panico (con deviazione di Sabatino) nel primo tempo. Nella ripresa il 2-0 dell’ex Lescano, fino a gennaio con il Trapani e un altro legno colpito dagli irpini (traversa di Armellino). Siciliani al 3° ko consecutivo, al momento fuori dalla zona playoff.

Adzic al 94′, Juve NG in zona playoff

Fa festa la Juventus Next Gen, che in pieno recupero la spunta sul Sorrento grazie al rigore trasformato da Adzic, molto contestato dai costieri (fallo di Carillo). In precedenza, il Sorrento aveva colpito la traversa con Palella e spaventato il portiere bianconero Daffara almeno in un paio di occasioni. Con la vittoria di ieri, la Juventus Next Gen interrompe l’astinenza da tre punti (2 pareggi e 2 ko nelle ultime 4) e agguanta la zona playoff.

Gli altri risultati del girone C

Anche con l’uomo in meno il Monopoli batte il Latina e conquista la 3^ vittoria di fila: il rosso a Bizzotto al 40’ del primo tempo non ferma la corsa dei pugliesi. Nella ripresa arrivano le reti di Grandolfo e Bulevardi che consolidano il 3° posto in classifica. Per il Latina è la 5^ sconfitta nelle ultime 9 gare (appena 5 punti all’attivo). Lo scontro diretto per il 4° posto tra Benevento e Crotone è terminato 1-1: ospiti avanti con Ricci in chiusura di primo tempo, pareggio del Benevento – tornato sotto la gestione Auteri dopo l’esonero di Pazienza – ad opera del subentrato Acampora.

Blitz del Picerno a Giugliano: 2-0 per i lucani, imbattuti da 10 turni, firmato da un’autorete di De Rosa al 21’ del primo e da un gol di capitan Esposito al 19’ della ripresa. Il Team Altamura stende la Casertana (Pavanel verso l’esonero, possibile il ritorno di Manuel Iori) e vede i playoff: 2-0 targato Ortisi (errore di Carretta) e Franco. Pugliesi in 10 dal 18’ della ripresa per il rosso a Silletti, ma Casertana inconsistente in attacco e sempre più impelagata nei bassifondi della classifica.

Pareggio di speranza, infine, per il Messina, che impatta 3-3 a Cava de’ Tirreni grazie alla tripletta di Luciani. L’attaccante apre le danze nel primo tempo, ma a inizio ripresa i metelliani scappano via con Chiricò (ribattuta sul rigore parato da Meli), Fella e Sannipoli (3 reti in 8 minuti), prima di essere ripresi da Luciani.

Le gare di oggi

Si giocano stasera le ultime 10 gare della 31^ giornata del campionato di Lega Pro, tutte del girone A. Alle 18.30 sono in programma: Feralpisalò-Union Clodiense, Giana Erminio-Caldiero Terme, Pergolettese-Lumezzane, Pro Patria-Arzignano, Renate-Padova e Virtus Verona-Trento.

Alle 20.45 si disputeranno: Albinoleffe-Triestina, Alcione Milano-Lecco, Vicenza-Novara e Pro Vercelli-Atalanta Under 23.