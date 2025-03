Milan Futuro: primo punto di Oddo, la Juve Next Gen ancora ko

Ecco tutti i risultati della 30esima giornata di Serie C. Coinvolti solamente due gironi: quello A si giocherà interamente quest'oggi

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tra fallimenti, penalizzazioni e chi più ne ha più ne metta, la Serie C va avanti dando spazio anche (e fortunatamente) al campo. Ieri si sono giocate ben dieci partite, valevoli per la 30esima giornata del torneo, che hanno coinvolto solo due dei tre gironi che compongono il maxi campionato. Tra i risultati da evidenziare ci sono quelli delle Under di Milan e Juventus col primo punto di Oddo e un altro ko per Madama versione junior.

Girone B: la Ternana pressa l’Entella, punticino per il Milan

Per il Girone A tutto si svolgerà nella giornata di oggi, per cui cominciamo il resoconto direttamente dal Girone B. L’Entella chiama e la Ternana risponde: anche gli umbri fanno il proprio dovere riportando il divario dalla capolista a -4. Con un gol di Curcio e le parate di Vannucchi i rossoverdi espugnano Rimini. Il Legnago si è confermato invece avversario ostico anche contro la Torres, bloccata sullo 0-0.

Il Pineto va a vincere ad Ascoli per 1-0 col firma del solito Bruzzaniti, consolidando così la propria posizione in zona playoff. Male i marchigiani al terzo ko di fila, stavolta condizionato anche dall’inferiorità numerica per il rosso di Baldassin. Il Milan Futuro fa 0-0 con il Perugia per il primo punto in panchina di Massimo Oddo. Non granché per la classifica, un brodino poco utile e che neanche scalda. Ha gli stessi punti del Diavolo il Sestri Levante che con la doppietta di Brunet supera il Campobasso per 2-0.

Girone C: vola l’Avellino, non la Juve di Brambilla

Nel Girone C vola l’Avellino alla quarta vittoria consecutiva. I Lupi non sbranano il Messina ma comunque capitalizzano al massimo l’1-0 firmato da Sounas. Successo di misura assai prezioso pure per il Monopoli che passa a Trapani con gol di Miceli e consolida la terza posizione in classifica. Più rotonda la vittoria del Catania sul Latina: il 4-1 dei siciliani è in rimonta e avviene tutto nella ripresa.

La rimonta, invece, la subisce il Potenza che conferma la sua difesa altamente ballerina. I rossoblù di De Giorgio vanno in doppio vantaggio con la Cavese con Schimmenti e Petrungaro ma si fanno poi raggiungere dalla doppietta di Fella. Per la Juventus Next Gen è già finito l’effetto Brambilla. I bianconeri hanno collezionato solo 2 punti nelle ultime 4 partite. Ieri crollo interno per 1-2 con l’Altamura: Pietrelli non basta, Leonetti e Grande danno i 3 punti ai biancorossi.