Il Milan Futuro sprofonda all’ultimo posto, Camarda flop: sconfitta anche col Pineto

I rossoneri perdono anche a Pineto, delude il bomber. L'Entella rallenta, ne approfitta la Ternana ora a -2 dalla vetta. Risale il Pescara, Torres ko

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate le prime 10 gare della 31^ giornata del campionato di Lega Pro. Tutte nel girone B. In vetta rallenta l’Entella, che solo in pieno recupero ha evitato la sconfitta sul campo della Lucchese (2-2). Ne approfitta la Ternana, che regola di misura il Sestri Levante e si porta a -2 dai liguri. Sprofondo rossonero: il Milan Futuro perde pure a Pineto e rimane all’ultimo posto.

Lega Pro, 31^ giornata, l’Entella rallenta, Ternana a -2

Il turno infrasettimanale del girone B sorride alla Ternana, che con un gol di Aloi nel primo tempo regola la pratica Sestri Levante e rosicchia due punti all’Entella capolista. Serata difficile per i liguri, costretti a rincorrere due volte la Lucchese, in vantaggio prima con Ballarini e poi con Fedato. Di Boccadamo il provvisorio 1-1 e in pieno recupero decisivo per il pareggio il colpo di testa di Marconi su assist di Casarotto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle spalle delle due contendenti alla promozione diretta risale il Pescara, che s’impone 3-0 a Pontedera (doppietta di Ferraris e gol di Cangiano nel finale) e agguanta al 3° posto la Torres, piegata a Perugia da un’autorete di Dametto. Rallenta ancora la Vis Pesaro, a secco di vittorie da 5 turni: 1-1 in casa contro il Gubbio, avanti al 1’ con Corsinelli e ripreso da Nicastro nel primo tempo.

Lega Pro, 31^ giornata, un altro ko per il Milan Futuro

Crisi infinita per il Milan Futuro, a cui non sono bastati la presenza in attacco di Camarda (comunque insufficiente) e il gol di Quirini per avere la meglio del Pineto. Gli abruzzesi pareggiano a inizio ripresa con Marrancone, entrato dopo l’intervallo. Un altro subentrato, Gambale decide l’incontro e spinge verso il basso i rossoneri.

Dall’arrivo di Massimo Oddo non c’è stata una reazione: in tre partite, il Milan Futuro ha conquistato un solo punto (0-0 col Perugia), con il conseguente scivolamento sul fondo della classifica, con 23 punti all’attivo, gli stessi di Sestri Levante e del Legnago, battuto ieri 3-1 in casa dal Rimini (autorete di Noce, poi momentaneo pareggio di Franzolini e le reti di Parigi e Cioffi per la vittoria romagnola).

Lega Pro, 31^ giornata, gli altri risultati

Negli altri incontri blitz del Carpi sul campo dell’Arezzo, che era reduce da 3 vittorie di fila: 6° gol nelle ultime 7 gare per Cortesi, ma decisive anche le parate di Sorzi. L’Ascoli affonda a Campobasso e inanella la 4^ sconfitta consecutiva: l’espulsione di Adjapong aiuta i molisani che la spuntano con le reti di Serra e Lombari (doppio assist di Cerretelli). Si sveglia la Spal, che ottiene la prima vittoria della gestione Francesco Baldini: 1-0 a Piancastagnaio contro la Pianese piegata da un rigore di Molina alla mezzora della ripresa.

Lega Pro, 31^ giornata, il programma di oggi

Si giocano oggi altre 9 gare della 31^ giornata del campionato di Lega Pro. Manca all’appello Catania-Turris, rinviata dalla Lega Pro: oggi è attesa la sentenza del TFN, che decreterà, con ogni probabilità, l’esclusione della Turris dal campionato, per le irregolarità amministrative. Riposa il Potenza, che avrebbe dovuto giocare contro il Taranto, già fuori dal torneo per gli stessi motivi.

Alle 18.30 sono in programma: Altamura-Casertana, Cavese-Messina, Giugliano-Picerno, Monopoli-Latina e Sorrento-Juventus NG. Alle 20.30 si gioca Avellino-Trapani, mentre alle 20.45 tocca a Cerignola-Foggia e Benevento-Crotone.