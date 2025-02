La Juve Next Gen non perde più, Avellino: vittoria al cardiopalma, Cerignola in fuga

Il Padova pareggia a Vicenza e conserva il +6 sui rivali. La Ternana crolla a Campobasso e l'Entella va a +4 sul 2° posto. Deludono Catania e Trapani

Si sono disputate ieri 14 gare della 27^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, il Padova esce indenne dallo scontro in vetta col Vicenza e conserva il +6 sui rivali. Nel girone B, l’Entella pareggia in casa del Legnago ultimo della classe, ma aggiunge un punto (+4) al vantaggio sulla Ternana, sconfitta a Campobasso. Nel girone C, tutto facile per il Cerignola (5-1 a quel che resta della Turris), l’Avellino agguanta il Monopoli al 2° posto, 12° risultato utile di fila per la Juventus NG.

girone A

Nel girone A, il Padova ha pareggiato 1-1 sul campo del Vicenza, raggiunto al 92’ da un gol di Spagnoli. In vantaggio nel primo tempo con una rete di Franco Ferrari, reduce da un lungo infortunio, il Vicenza s’è fatto rimontare nel finale perdendo la possibilità di accorciare dalla vetta, che rimane distante 6 punti (il Padova ha dalla sua parte anche gli scontri diretti).

Senza reti la sfida per il 3° posto, con la Feralpisalò che ha consolidato la posizione in classifica impattando 0-0 contro l’Albinoleffe. Non ne approfitta il Trento, che non va oltre il 2-2 interno con il Lumezzane: ospiti due volte in vantaggio con una doppietta di Taugourdeau, che trasforma un rigore e segna direttamente dalla bandierina. Il Trento pareggia una prima volta con Di Carmine dal dischetto e poi nel finale con un guizzo del subentrato Petrovic.

Quinta vittoria consecutiva per la Giana Erminio, fresca finalista di Coppa Italia (se la giocherà con il Rimini), che stende l’Atalanta Under 23 (al 4° ko di fila) e avvicina il 6° posto degli orobici distanti un solo punto. Privi di Vanja Vlahovic e di Palestra, impegnati con la prima squadra (sono anche entrati), i nerazzurri subiscono le reti di Nichetti e Tirelli, accorciano con Lonardo, ma non riescono a evitare la sconfitta.

girone B

Nel girone B, l’Entella pareggia a Legnago, sul campo dell’ultima in classifica (1-1), ma guadagna un altro punto sulla Ternana, crollata a Campobasso (1-0). Finale rocambolesco per la capolista, che conquista, sbaglia un rigore e sulla ribattuta fa gol con Franzoni. Stesso esito tre minuti dopo, quando Del Frate respinge il penalty di Bombagi, ma nulla può sul tap in di Noce, forse partito in anticipo rispetto alla battuta dal dischetto.

Nel posticipo di giornata, la Ternana si fa beffare dal Campobasso: decide un gol dell’ex Bifulco nella ripresa. A rischio la 2^ posizione degli uomini di Abate, ora insidiati dalla Torres, che sbanca Arezzo con un gol di Guiebre (0-1) e si avvicina alla Ternana (-1) e all’Entella (-5). Continua a perdere la Spal, contestata prima, durante e dopo il match interno col Rimini. Gli ospiti si impongono 3-0 grazie alle reti di Gagliano, Parigi e Longobardi, 4^ sconfitta di fila per gli estensi, la 2^ con Baldini in panchina.

girone C

Nel girone C, tentativo di fuga del Cerignola, che si sbarazza agevolmente dei resti della Turris (5-1) e vola a +5 su Monopoli e Avellino. Per gli ofantini tutto facile: 4-0 già a fine primo tempo con la doppietta di Salvemini e le reti di D’Andrea e Achik. La Turris segna il gol della bandiera nella ripresa con Giannone, ma nel finale Santarcangelo arrotonda il punteggio per la capolista.

Dietro torna a vincere l’Avellino, dopo il passo falso a Foggia: 2-1 al Crotone firmato da Patierno nel recupero. Gli ospiti avevano impattato al 43’ della ripresa con una girata in area di Vinicius. Gli irpini, avanti con un tocco sotto porta di Rigione, la spuntano nel finale e agguantano il Monopoli in 2^ posizione: 1-1 per l’ex capolista, che va sotto nel derby contro il Team Altamura (gol di Rolando in chiusura di prima frazione) dopo aver sbagliato un rigore con Bruschi. Al 93’, Grandolfo trasforma il secondo penalty di giornata e salva i suoi dal 2° stop di fila.

Non perde più la Juventus Next Gen, che impatta 1-1 sul campo del Potenza ridotto in 10 per l’espulsione di Felippe nel primo tempo. I lucani si portano comunque in vantaggio con Schimmenti, ma i bianconeri rimontano con Afena-Gyan (proteste del Potenza per un presunto fuorigioco attivo di Mulazzi, prossimo alla cessione al Sion). Delude il Catania: 1-1 interno con la Casertana, con i rigori di Inglese e Carretta. Brividi nel finale per gli etnei sulla conclusione di Proia parata da Dini sulla linea di porta. Frena pure il Trapani, reduce dall’amarezza di Coppa: 0-0 in casa contro il Sorrento.

girone C

La 27^ giornata del campionato di Lega Pro si concluderà questa sera con i tre posticipi in programma, tutti alle 20.30. Nel girone A chiude il sipario Virtus Verona-Caldiero Terme. Nel girone B, attesa per Pescara-Ascoli e Lucchese-Perugia.