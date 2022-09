Ritiro Federer, dopo Nadal arriva anche l'omaggio di Djokovic

16-09-2022 16:28

Roger Federer ha deciso di dire addio al tennis dopo la Laver Cup. Una notizia che sarebbe dovuta arrivare prima poi, ma che nonostante tutto ha lasciato un vuoto in tutti gli appassionati e amanti delle racchette. Non poteva certo mancare l’omaggio dei due più grandi rivali dello svizzero, ovvero Nadal e Djokovic.

Dopo l’annuncio di Federer, Nadal ha commosso il mondo del tennis con queste parole: “Caro Roger, amico e rivale. Avrei voluto che questo giorno non fosse arrivato mai… È un giorno triste per me e per gli sportivi di tutto il mondo. Te l’ho detto quando ne abbiamo parlato e ora è arrivato. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo così tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Avremo molti più momenti da condividere insieme in futuro, ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo entrambi. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli, la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta. Ci vediamo a Londra alla Laver Cup”.

Quasi 24 ore dopo invece, è arrivato anche il messaggio tanto atteso di Djokovic: “Roger è difficile da vedere questo giorno ed è complicato esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso insieme in questo sport. Oltre un decennio di momenti incredibili e battaglie a cui ripensare. La tua carriera ha fatto capire che significa raggiungere l’eccellenza e guidare con integrità ed equilibrio. È un onore conoscerti dentro e fuori dal campo. So che questo nuovo capitolo conterrà cose incredibili per te, Mirka, i bambini, tutti i tuoi cari e i fan di Roger hanno ancora molto da aspettarsi. Dalla nostra famiglia alla tua, ti auguriamo tanta gioia, salute e prosperità in futuro. Non vedo l’ora di celebrare i tuoi successi e di vederti a Londra”.