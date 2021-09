Rivetti: "Preso il Modena per restituire qualcosa a questo territorio"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport Carlo Rivetti neo presidente del Modena ha parlato della nuova avventura alla guida del club emiliano iniziata lo scorso 27 maggio: “Ci stavamo guardando intorno ed è arrivata l’occasione di incontrare Romano Sghedoni, un vero gentiluomo: il Modena era perfetto per noi, per la volontà mia e della mia famiglia di rendere qualcosa a questo territorio che ci ha dato tanto come imprenditori.

E qui ci sono persone meravigliose con le quali lavorare. Ne prendo uno, Tesser: ci siamo incontrati e nonostante avesse altre offerte, di quelle prendibili subito, ha aspettato la mia scelta. E questo, per me, vale molto di più di ogni altra cosa. Obiettivo Serie A? Non ancora, ma ripeto che intanto dobbiamo toglierci dalla Serie C”.

I canarini hanno iniziato la stagione superando il primo turno di Coppa Italia di Serie C battendo fuori casa la Vis Pesaro per 1-0. Poi in campionato, i gialloblu sono reduci da due pareggi: il primo all’esordio contro il Grosseto, il secondo arrivato invece tra le mura amiche nel derby contro la Reggiana per 1-1.

OMNISPORT | 10-09-2021 10:53