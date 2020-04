Rivoluzione Barcellona, 13 giocatori in vendita

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona sarebbe pronto a sacrificare la bellezza di 13 giocatori per fare cassa e andare poi all'assalto di Neymar, Lautaro Martinez (stella dell'Inter), un centrale e un esterno.

Nella lista dei giocatori che potrebbero partire, presenti Rakitic, Vidal (accostato all'Inter), Semedo, Junior, Umtiti, Dembélé e tanti altri, tra cui Coutinho che non sarà riscattato dal Bayern Monaco ma non tornerà in blaugrana.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 07:49