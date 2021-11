Rivoluzione Gaudenzi: "Tutti i Masters 1000 su due settimane"

02-11-2021 14:04

La stagione 2021 del tennis volge al termine e ai piani alti si guarda già al prossimo anno che potrebbe contenere importanti novità in termini di calendario.

Ad anticiparlo è stato Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp, intervistato da ‘L’Equipe’ durante la settimana dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi-Bercy.

Gaudenzi punta il dito sulla necessità di rendere meno complesso e affollato il calendario: “Il calendario è troppo complicato e così facendo rischiamo di perdere buona parte del pubblico che non fa parte dei super appassionati. L’obiettivo è avere tutti i Masters 1000 su due settimane, con tabelloni a 96 giocatori, con torneo maschile e femminile combined come a Indian Wells e Miami. Grazie ad una riforma del genere, si potrebbe aumentare l’interesse non dei super tifosi, quelli che seguono tutti i tornei, ma avvicinare ulteriormente quelli che non guardano il tennis continuamente. I nostri studi rivelano che fino all’80% di queste persone guardano solo gli eventi Premium e che sono proprio questi che acquistano i biglietti o gli abbonamenti alle televisioni”.

Altro tema delicato il rischio che il primo Slam del 2022, gli Australian Open, sia riservato ai vaccinati, alla luce della volontà degli organizzatori di impedire l’ingresso nel territorio a chi non avrà ricevuto entrambe le dosi di vaccini:

“È il loro torneo, se decidono di organizzarlo con questa regola non possiamo farci niente – il parere di Gaudenzi – La buona notizia è che la Federazione australiana ha stabilito l’assenza di quarantena anche in caso di contatto con un positivo, qualora il tampone fosse negativo”.

A rischio, quindi, la presenza del campione in carica Novak Djokovic, che non reso noto se si sia sottoposto o meno al vaccino.

Gaudenzi non si sbilancia: “Djokovic, la scelta di non dichiarare se si è vaccinato o meno è una decisione personale. Per il momento siamo al 70% dei tennisti vaccinati, spero che arriveremo al 95-98% nei prossimi due mesi”.

OMNISPORT