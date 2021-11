Rivoluzione Torino: cinque in partenza per Tuttosport

11-11-2021 10:23

Il Torino potrebbe riservarsi un ruolo da grande protagonista nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. La squadra è partita bene in campionato e con Juric ha dimostrato di aver aver acquisito non poco in fatto di organizzazione e solidità, tuttavia nelle prossime settimane si lavorerà al fine di rendere la rosa ‘ideale’ per le aspettative e le esigenze del tecnico croato.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sono ben cinque gli elementi che non rientrano più nei piani e, considerando i loro nomi, sono tutti profili considerati fino a pochi mesi fa di rilievo all’interno del gruppo.

Sul mercato finiranno quindi Armando Izzo , Daniele Baselli , Tomas Rincon , Simone Verdi e Simone Zaza . Giocatori importanti ma che per infortuni o motivi tecnici e tattici hanno trovato poco spazio sin qui in stagione.

In alcuni casi a pesare nelle scelte di Juric sono stati anche motivi comportamentali (il tecnico ha avuto l’impressione che Izzo, Baselli e Verdi a volte non abbiano dato il massimo dal punto di vista dell’impegno), ma più in generale si sta pensando ad un vero e proprio ricambio generazionale.

Già in estate infatti, il Torino aveva provato a piazzare alcuni di questi giocatori, ma senza esito ed è per questo quindi che torneranno in blocco sul mercato a gennaio. Società ed allenatore hanno deciso di puntare su elementi più giovani, motivati e meno ‘costosi’ ed è per soddisfare queste esigenze che si lavorerà.

Il club granata non si concentrerà comunque solo sulle cessioni: Juric vorrebbe un rinforzo per reparto, compreso un terzino visto che Singo e Aina saranno impegnati a gennaio in Coppa d’Africa.

