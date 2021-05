Road to Euro2020, la Francia di Didier Deschamps

Tra le grandi favorite di Euro2020, la Francia di Didier Deschamps merita senza dubbio un posto d’onore, arrivando a questa competizione da Campione del Mondo in carica dopo sul successo del 2018. I Galletti sono una formazione, almeno sulla carta, non ha punti deboli se non il rischio di specchiarsi troppo nella propria potenza e nel proprio talento.

A Didier il compito di farli rimanere coi piedi per terra. Lui che, da giocatore, ha vinto tutto con la nazionale. Da capitano dei Bleus, Deschamps ha vinto la Coppa del Mondo 1998 ed EURO 2000. Allenatore della Francia dal 2012, ha vinto il mondiale del 2018 e cercherà di conquistare la seconda doppietta della sua carriera a EURO 2020.

Il percorso verso la qualificazione è stato tutto sommato regolare e privo di grossi problemi, con 8 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta frutto di 25 gol fatti e solamente 6 subiti. Nonostante il capocannoniere delle qualificazioni sia stato Giroud (che, ricordiamolo, non ha segnato neanche un gol nella fase finale del Mondiale 2018, nonostante le abbia giocate tutte da titolare), i talenti veri sono altri, e solo a leggere la distinta potenziale gli avversari dovrebbero tremare.

Oltre Varane, Pavard e Hernandez in difesa (senza dimenticarsi del fratello Theo, a casa), la Francia può contare su dei veri e propri fenomeni. Mbappe, Coman, Kantè, Paul Pogba e, dulcis in fundo, Antoine Griezmann. Proprio Grizou, che con tre gol e fatto sette gol nelle qualificazioni a EURO 2020 ha superato persino Zinédine Zidane nella classifica marcatori di tutti i tempi della Francia, si porta il peso di una nazione sulle spalle. Al Barcellona non è più il giocatore devastante che era all’Atletico, ma in nazionale si trasforma e torna quel folletto capace di colpi che pochi sanno fare.

Tra tutte, la Francia è forse l’unica che può rivaleggiare con l’Inghilterra in termini di reparto offensivo. Con tutti gli uomini in forma, di strada potrebbe farne parecchia. E se ci mettiamo il ritorno di Karim Benzema…

