Roberto Baggio sbarca su Instagram a 57 anni: il saluto ai tifosi e il giro in Panda, poi la ramanzina alla figlia

Il Divin Codino apre su Instagram la sua pagina ufficiale, gestita dalla figlia Valentina, il giorno dopo il suo 57esimo compleanno e saluta i tifosi: "Vi mando un abbraccio"

19-02-2024 23:28

Il giorno dopo il suo 57esimo compleanno, è stato Roberto Baggio a fare un regalo ai suoi tifosi. Il Divin Codino, da sempre personaggio schivo e riservato, è infatti approdato sui social network, per la precisione su Instagram, dove si è presentato a bordo della sua Panda in un video girato dalla figlia, a cui l’ex numero 10 azzurro ha riservato un simpatico rimprovero alla fine.

Sui social a 57 anni

A sorpresa Roberto Baggio approda sui social network a 57 anni. Finora le uniche immagini social di vita quotidiana del Pallone d’Oro 1993 erano state condivise dalla figlia Valentina sul suo profilo, ma da oggi i suoi tanti tifosi potranno seguire direttamente il Divin Codino sulla sua pagina Instagram – che è comunque gestita dalla figlia -, dove dopo poche ore può già vantare circa 150mila follower.

Il video e lo scherzoso rimprovero alla figlia

Il Divin Codino si è presentato ai suoi follower arrivando a bordo della sua Fiat Panda 4×4 e come prima cosa ha ringraziato e salutato i tifosi, da sempre fortemente legati a lui: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato, vi mando un abbraccio forte”. Molto simpatica anche la battuta/ramanzina di Baggio nei confronti della figlia poco prima del termine del video: “Oh ciccia, adesso basta però eh”.

La calorosa accoglienza di tifosi e vip

L’avvento su Instagram di Roberto Baggio è stato festeggiato con affetto dai suoi tifosi, tra i quali spiccano alcuni nomi noti come quelli dei colleghi, tra i quali spuntano Federico Bernardeschi, che lo ha accolto commentando “Finalmente il GOAT sbarca sui social!”, Alexandre Pato, il quale si è limitato a un “Fenomeno!!!”, e Mario Balotelli, che invece ha scritto “Robyyyyyyy” accompagnato da un cuore azzurro. Simpatica l’accoglienza del celebre doppiatore Luca Ward che ironizzando scrive: “Adesso Instagram ha senso”.