Rodriguez non si illude: "I playoff di quest'anno sono molto impegnativi"

30-05-2022 23:28

L’Olimpia Milano vede vicinissima la seconda finale scudetto consecutiva dopo il successo in gara-2 della semifinale contro la Dinamo Sassari.

Rispetto a gara-1, però, i biancorossi hanno sofferto non poco per tre quarti di partita, dovendo rimontare gli otto punti di svantaggio accumulati all’intervallo.

Eppure, nonostante la risalita fino al 91-82 finale e la buona condizione psico-fisica messa in mostra a fine partita Sergio Rodriguez, best scorer di Milano con 18 punti e decisivo nella rimonta a suon di triple, ha invitato i compagni a non abbassare la guardia.

Intervistato da Discovery+, lo spagnolo ha sottolineato come in questa delicata fase della stagione i risultati contino assai più delle prestazioni: “Sassari è una buona squadr. L’importante è averla portata a casa poi, se giochiamo bene, tanto meglio. ma noi sappiamo che questo playoff è molto difficile e la nostra testa è già alla prossima partita. Vogliamo andare a Sassari per chiudere i conti”.