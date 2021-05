Roger Federer torna in campo: ginocchio sotto esame

Roger Federer torna finalmente in campo in occasione del torneo Atp di Ginevra. Il fuoriclasse svizzero testerà di nuovo la forza del suo ginocchio dopo il lungo stop, con la speranza di essere al top in vista di Wimbledon.

“Ho giocato parecchio a tennis nelle ultime settimane, la preparazione atletica è andata bene e ho potuto fare quello che mi piace di più, ovvero stare sul campo. Il mio ginocchio reagisce in maniera diversa dopo una partita rispetto a quando mi alleno. Bisogna vedere adesso come mi sentirò dopo aver giocato un match ufficiale”, sono le parole riportate da TennisWorldItalia.com.

L’elvetico non esclude una sua partecipazione alle Olimpiadi: “Mi renderebbe orgoglioso vincere una qualsiasi medaglia per la Svizzera. Al momento, abbiamo l’impressione che le Olimpiadi di svolgeranno, ma la situazione è molto fluida. Non tutti gli atleti sono convinti che sia una buona idea andare a Tokyo, proprio a causa della grande incertezza”.

