Roglic è pronto a sfidare Vingegaard

29-11-2022 15:50

Allontana qualsiasi ipotesi di ciclomercato Primoz Roglic in una intervista a Radio Slovena: “Io e la squadra siamo cresciuti insieme negli anni. Non è una cosa avvenuta nel corso di una notte e se dovessi cambiare maglia dovrei affrontare questo processo dall’inizio: ma dove dovrei andare se sono già nella miglior squadra che c’è? Ho un contratto con la Jumbo-Visma e almeno per il prossimo anno correrò con loro”.

Dopo i ritiri da Tour de France e Vuelta, saranno le strade di Francia a esigere una forma all’altezza della battaglia con Jonas Vingegaard: “La competizione porta sempre a diventare una versione migliore di te stesso, iI mio obiettivo è quello di essere un ciclista migliore. Chi è più forte fra me e Jonas? Non ci siamo mai picchiati, ma io sono più grosso di lui!”

Il 33enne sloveno ha vinto tre volte il Giro di Spagna e si è classificato al secondo posto nel Giro di Francia 2020.