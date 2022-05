Roland Garros 2022: anche Zverev e Alcaraz negli ottavi

27-05-2022 23:26

Dopo Novak Djokovic e Rafael Nadal, anche due big, che come loro, sono posizionati nella parte alta del tabellone del singolare maschile del Roland Garros, e cioè Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, avanzano agli ottavi di finale. Il tedesco ha battuto col punteggio di 7-6(2) 6-3 7-6(5) lo statunitense Brandon Nakashima, il prodigio spagnolo ha avuto nettamente la meglio su un altro statunitense, Sebastian Korda, figlio d’arte. Zverev incontrerà adesso lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, che ha avuto ragione per 6-4 3-6 6-4 6-7(5) 6-3 del veterano del tennis Usa John Isner, mentre ad Alcaraz toccherà il russo Karen Khachanov, che ha sconfitto per 6-2 7-5 5-7 6-4 il britannico Cameron Norrie.