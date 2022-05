Roland Garros 2022, gli obiettivi di Lorenzo Sonego

24-05-2022 20:08

Bell’esordio al Roland Garros 2022 per Lorenzo Sonego, che ha regolato in tre set il tedesco Peter Gojowczyk, battuto per 6-2, 6-2, 6-1.

“Ho giocato bene, sono contento, è stata una vittoria molto bella e importante – le parole del torinese a fine match – Ho fatto tanti Slam in carriera, ho esperienza, ma è sempre bello vincere in un torneo così. Ho avuto continuità al servizio e in risposta, tenendo sempre un livello alto”.

Sonego affronterà al secondo turno il più temibile portoghese Joao Sousa, con il chiaro obiettivo di proseguire la propria corsa nel secondo Slam della stagione, dove Lorenzo ha il quarto turno come miglior risultato.

Senza trascurare il doppio, da giocare con Andrea Vavassori: “Sousa è un giocatore molto forte sulla terra, l’ho incontrato a Roma in una delle mie prime partite Atp. Sarà una bella sfida. Il doppio? Vorrei andare il più avanti possibile anche lì, con Andrea c’è un bel feeling”.