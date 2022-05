Roland Garros 2022, Pegula e Swiatek ok in rimonta

30-05-2022 23:40

Dopo l’eliminazine di Camila Giorgi, spazzata via in due set dalla russa Darja Kasatkina, l’Italia sarà rappresentata solo da Martina Trevisan ai quarti del Roland Garros femminile.

Tra gli altri risultati della giornata spicca l’eliminazione della statunitense Madison Keys, regolata da Veronika Kudermetova in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-1: ai quarti sarà derby russo con Kasatkina.

Tutto secondo pronostico invece per Jessica Pegula, numero 11 del seeding, e per la numero 1 al mondo Iga Swiatek, che si affornteranno ai quarti: la statunitense ha fermato la corsa della rumena Irina-Camelia Begu in rimonta (6-2, 6-3), dopo aver perso il primo set 6-4.

La polacca ha invece ottenuto il 33° successo consecutivo, dovendo però rimontare la cinese Zheng Qinwen che aveva vinto il primo set al tie break (5), salvo poi venire travolta con il punteggio di 6-0, 6-2.