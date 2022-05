30-05-2022 18:43

Roland Garros 2022, ottavi di finale: tocca a Sinner

Questo lunedì 30 maggio è all’insegna del grande tennis sui campi di terra rossa del Roland Garros. Jannik Sinner prova a raggiungere per la seconda volta in carriera i quarti di finale, secondo Slam della stagione, dopo la tormentata edizione degli Australian Open segnati dalla vicenda Djokovic.

Nel match che chiude il programma odierno sul Court Suzanne Lenglen, il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking ed 11 del seeding, unico azzurro rimasto in corsa nel torneo maschile, deve vedersela con il russo Andrey Rublev, avversario più che temibile: n.7 del ranking e del seeding, è alla quinta partecipazione con i quarti raggiunti nel 2020. Un obiettivo da bissare.

Sinner si fa largo a colpi di ace e si porta casa il primo set per 6-1

18:43 Primo set conquistato con una prestazione devastante e a colpi di ace: incontenibile oggi il servizio di Sinner.

18:38 Sinner non ne sta sbagliando praticamente una. In grossa difficoltà Rublev, sempre in ritardo sulla palla: 1-5.

18:33 Chiude con un altro ace anche il quinto gioco e siamo già sul 1-4. Che sprint per Sinner!

18:30 Sotto pressione Rublev, che sta subendo la prestazione esplosiva di Sinner ma riesce comunque a guadagnare il suo primo game.

18:26 E sono già tre ace per Sinner che sembra incontenibile: 60-15 che parla da solo e un parziale di 0-3.

18:22 Più incisivo Rublev, ma Sinner recupera con una grandissima prestazione lo svantaggio iniziale e conquista anche il secondo game.

18:15 Si comincia con un discreto in ritardo. Subito avanti Jannik Sinner che si porta in scioltezza sullo 0-1.

A causa del protrarsi dei match precedenti, l’incontro non dovrebbe iniziare prima delle 17:40, orario tutto da confermare.

I precedenti

Stando ai precedenti, Jannik è in vantaggio per 2-1: il 24enne moscovita ha vinto il primo, negli ottavi a Vienna 2020 (veloce indoor) quando l’altoatesino si ritirò, però, dopo tre game per un problema di vesciche ai piedi. Poi Sinner lo ha battuto a Barcellona nel 2021 sulla terra rossa e negli ottavi sulla terra di Montecarlo nello scorso mese di aprile.

La partita si annuncia molto interessante, oltre che indubbiamente impegnativa: Sinner continua a lamentare u problema per nulla trascurabile al ginocchio che lo ha costretto a cedere qualche set, nel suo percorso fino ai quarti.

Lo stesso Jannik, in conferenza stampa, si è mostrato impensierito dalle sue condizioni:

“Il ginocchio? Non voglio parlarne troppo, quel che è certo è che non sono al 100% fisicamente. Mi piace giocare a Parigi è vero e questo per me è il primo anno con tutto il pubblico, un’emozione speciale. Venite a sostenermi anche lunedì perché ne avrò bisogno”, ha spiegato dopo il match contro lo statunitense.

Per l’azzurro, ricordiamo, si tratta comunque del terzo ottavo di finale in altrettante partecipazioni al Roland Garros: un risultato pazzesco, se si considera che nel 2020 da debuttante assoluto si arrese solo nei quarti a Rafa Nadal che lo ha fermato agli ottavi la scorsa edizione.

