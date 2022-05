Roland Garros 2022, Sinner vince a fatica e lancia l'allarme sulle proprie condizioni

28-05-2022 14:27

Pur soffrendo tremendamente, anche per un infortunio al ginocchio sinistro, nel secondo set, nel quale ha dovuto annullare undici set point al suo avversario, Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros battendo col punteggio di 6-3 7-6 6-3 in due ore e 51 minuti lo statunitense MacKenzie McDonald.

Roland Garros 2022: il primo set vola via liscio per Sinner

Un solo break nel primo set ed è a favore di Sinner, che lo fa nel sesto game e che nel gioco successivo deve comunque annullare una palla del controbreak. Nel secondo set McDonald si salva annullando tre palle break nel quinto, lunghissimo game, e subito dopo strappa lui il servizio a Sinner e ha anche cinque palle break, che sono anche set point sul 5-2, che non sfrutta.

Roland Garros 2022: Sinner annulla undici set point nel secondo set

Poi sul 5-3 in un altro game infinito va a servire per il set, manca altri cinque set point e alla fine deve cedere il servizio alla sesta palla break. Lo statunitense ha anche un undicesimo set point sul 6-5 ma ancora una volta non lo sfrutta e alla fine il tie-break, nel quale regnano sovrani l’equilibrio e i minibreak, lo vince Jannik per 8-6 alla seconda opportunità.

Roland Garros 2022, Sinner ammette: “Non sono al top della forma”

Ovviamente McDonald risente delle troppe occasioni perse e Sinner, dopo essersi sottoposto a medical timeout per un problema al ginocchio sinistro, nel terzo set va subito 3-0 con un break e con un parziale di 12 punti a 5 e non ha problemi a chiudere il match alla prima occasione. È la quinta volta che Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale di uno Slam, la terza consecutiva al Roland Garros, e lunedì se la vedrà col russo Andrey Rublev, che ha avuto la meglio sul cileno Cristian Garin per 6-4 3-6 6-2 7-6.

Al termine del match contro lo statunitense Sinner ha ringraziato il pubblico per il supporto, per poi ammettere di non stare attraversando un buon momento di forma: “Non sono al 100%. Non so come riesco a trovare a continuità, ma in qualche modo riesco a vincere. Giocare qui con il pubblico è speciale, per me è la prima volta. In questo torneo mi trovo a mio agio. Oggi nei momenti importanti sono riuscito a trovare una soluzione, ma vedremo come mi sentirò domani. Lunedì sarà dura, ma non voglio parlare troppo del mio problema“.