Roland Garros 2022: tabellone, favoriti e dove vederlo in tv

22-05-2022 10:12

È tempo di Roland Garros, che come da tradizione è il secondo torneo del Grande Slam dell’anno e che può essere considerato un vero e proprio campionato del mondo sulla terra battuta. Oggi a partire dalle 11 si disputano le prime 40 partite, 20 del singolare maschile e 20 di quello femminile

Roland Garros, un po’ di storia

Il Roland Garros, anche se allora non si chiamava ancora così, è nato nel 1891 (per le donne nel 1897) ma fino al 1924 i partecipanti erano esclusivamente francesi. Nel 1925 si decise di aprire le porte anche agli stranieri, per cui il torneo si chiamò “Internazionali di Francia”. Un’altra tappa importante è datata 1928: quello fu il primo anno in cui l’evento si svolse nel suo teatro attuale, lo Stadio costruito per esaltare le gesta dei moschettieri francesi di Coppa Davis René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra e Toto Brugnon e che fu dedicato a Roland Garros, eroe dell’aviazione francese della prima guerra mondiale. Da qui la definizione generica “Roland Garros” attribuita al torneo, che viene chiamato anche “Open di Francia”: nel 1968 fu il primo torneo del Grande Slam della storia “open”, cioè aperto anche ai professionisti, che avevano un loro circuito a parte e che non disputavano i grandi tornei, fino a quel momento riservati ai dilettanti.

Roland Garros 2022, il tabellone del singolare maschile

PARTE ALTA

Djokovic (1) vs. Nishioka

Molcan vs. Coria

Bedene vs. O’Connell (WC)

Cuevas vs. Brooksby (31)

Dimitrov (18) vs. Giron

Coric vs. Taberner

Daniel vs. Munar

Kuznetsov (Q) vs. Schwartzman (15)

Auger-Aliassime (9) vs. Varillas (Q)

Ugo Carabelli (Q) vs. Karatsev

Tabilo vs. Gojo (Q)

Krajinovic vs. Opelka (17)

Van de Zandschulp (26) vs. Kotov (Q)

Fognini vs. Popyrin

Wawrinka vs. Moutet (WC)

Thompson vs. Nadal (5)

Zverev (3) vs. Ofner (Q)

Lajovic vs. Baez

Nakashima vs. Majchrzak

Griekspoor vs. Davidovich Fokina (25)

Isner (23) vs. Halys

Daniel vs. Barrere (WC)

Mmoh (WC) vs. Zapata Miralles (Q)

Rodriguez Taverna (Q) vs. Fritz (13)

Norrie (10) vs. Guinard (WC)

Kubler (Q) vs. Kudla

Dellien vs. Thiem

Borges (Q) vs. Khachanov (21)

Korda (27) vs. Millman

Harris vs. Gasquet

Ramos-Vinolas vs. Kokkinakis

Londero (LL) vs. Alcaraz (6)

PARTE BASSA

Ruud (8) vs. Tsonga (WC)

Ruusuvuori vs. Humbert

Sousa vs. Tseng (Q)

Gojowczyk vs. Sonego (32)

Tiafoe (24) vs. Bonzi

Lehecka vs. Goffin

Cecchinato vs. Andujar

Zeppieri (Q) vs. Hurkacz (12)

Shapovalov (14) vs. Rune

Martinez vs. Laaksonen

Gombos (Q) vs. Cachin (LL)

Gaston vs. De Minaur (19)

Evans (29) vs. Cerundolo

Ymer vs. Duckworth

Pouille (WC) vs. Kolar (Q)

Musetti vs. Tsitsipas (4)

Rublev (7) vs. Kwon

Mannarino vs. Delbonis

Paire vs. Ivashka

Garin vs. Paul (30)

Basilashvili (22) vs. Cressy

McDonald vs. Agamenone (LL)

Carballes Baena vs. Otte

Fratangelo (Q) vs. Sinner (11)

Carreno Busta (16) vs. Simon (WC)

Vesely vs. Johnson

Fucsovics vs. Blancaneaux (Q)

Balasz vs. Cilic (20)

Kecmanovic (28) vs. Etcheverry

Rinderknech vs. Bublik

Berankis vs. Djere

Bagnis vs. Medvedev (2)

Roland Garros 2022, il tabellone del singolare femminile

PARTE ALTA

Swiatek (1) vs. Tsurenko (Q)

Riske vs. Yastremska

Schmiedlova vs. Kucova

Kovinic vs. Samsonova (25)

Halep (19) vs. Schunk (LL)

Zanevska vs. Zheng

Cornet vs. Doi

Bronzetti vs. Ostapenko (13)

Pegula (11) vs. Q. Wang

Kalinina vs. Baptiste (Q)

Sherif vs. Kostyuk

Liu vs. Zidansek (24)

Alexandrova (30) vs. Minnen

Begu vs. Paolini

Jeanjean (WC) vs. Parrizas-Diaz

Andrianjafitrimo (WC) vs. Ka. Pliskova (8)

Badosa (3) vs. Ferro (WC)

Selekhmeteva (Q) vs. Juvan

Krunic (Q) vs. Rakhimova

Zhu (Q) vs. Kudermetova (29)

Keys (22) vs. Kalinskaya

Townsend vs. Garcia

Volynets (WC) vs. Golubic

Rus vs. Rybakina (16)

(9) Collins vs. Tomova (LL)

Rogers vs. Martincova

Udvardy vs. Contreras Gomez (Q)

Peterson vs. Kasatkina (20)

Giorgi (28) vs. Zhang

Bara (Q) vs. Putintseva

Brengle vs. Buzarnescu (LL)

Paquet vs. Sabalenka (7)

PARTE BASSA

Jabeur (6) vs. Linette

Trevisan vs. Dart

Grammatikopoulou (Q) vs. Gavrilova-Saville (WC)

Bondar vs. Kvitova (32)

Kerber (21) vs. Frech

Watson vs. Jacquemot (WC)

Sasnovich vs. X. Wang

Noskova (Q) vs. Raducanu (12)

Bencic (14) vs. Jani (LL)

Andreescu vs. Bonaventure (Q)

Siniakova vs. Martic

Mladenovic vs. Fernandez (17)

Anisimova (27) vs. Osaka

Bjorklund (Q) vs. Vekic (Q)

Monnet (WC) vs. Muchova

Burel vs. Sakkari (4)

Kontaveit (5) vs. Tomljanovic

Sharma vs. Gracheva

Davis vs. Bouzkova

Ruse vs. Mertens (31)

Gauff (18) vs. Marino (Q)

Van Uytvanck vs. Li

Haddad Maia vs. Bucsa (Q)

Kanepi vs. Muguruza (10)

Azarenka (15) vs. Bogdan

Dodin vs. Petkovic

Danilovic (Q) vs. Galfi

Pera vs. Teichmann (23)

Cirstea (26) vs. Maria

Stephens vs. Niemeier (Q)

Osorio vs. Tan (WC)

Parry vs. Krejcikova (2)

Roland Garros 2022: i favoriti e gli italiani

I principali favoriti per la vittoria nel singolare maschile, ossia Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, sono tutti nella parte alta del tabellone, in cui è collocato anche un outsider di extra-lusso come Alexander Zverev. Sarà insomma grande battaglia tra questi quattro per conquistarsi un posto in finale, mentre nella parte bassa questo posto sembra già riservato a Stefanos Tsitsipas, dato che Daniil Medvedev non ha nella terra battuta la sua superficie preferita, al contrario del greco. Nel torneo femminile la favorita è una sola e si chiama Iga Swiatek, numero 1 del mondo e reduce da 5 tornei e 28 partite consecutive vinte. Prima o poi questa serie straordinaria si dovrà interrompere, ma non pare che debba accadere sulla terra rossa parigina, dove ha già trionfato nell’edizione autunnale del 2020.

In casa Italia, ci saranno sette partecipanti al torneo maschile e quattro a quello femminile. Tra gli uomini, perdura l’assenza di Matteo Berrettini, che rientrerà per la stagione sulla sua amata erba, così tutte le nostre speranze sono riposte in Jannik Sinner, che se passerà indenne le prime tre partite potrebbe incrociare in un teorico ottavo di finale Andrey Rublev e nei quarti Medvedev. Lorenzo Musetti ha un primo turno proibitivo con Tsitsipas, specialmente considerando che si gioca tre set su cinque. In campo anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, mentre fanno il loro esordio in uno Slam Giulio Zeppieri, passato attraverso le qualificazioni, e l’italo-argentino Franco Agamenone, ripescato come lucky loser. Tra le donne ci saranno, con poche ambizioni, Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, quest’ultima è arrivata nei quarti di finale un anno e mezzo fa e ieri ha vinto il suo primo torneo nel circuito maggiore a Rabat, ma al secondo turno avrà subito un ostacolo durissimo, Ons Jabeur, che è forse la principale alternativa a Swiatek per la vittoria finale, più della campionessa uscente Barbora Krejcikova.

Roland Garros 2022: il montepremi e i punti in palio in classifica

Il montepremi dell’Open di Francia è uguale per uomini e donne: chi vince il torneo guadagnerà 2.200.000 euro, chi perde in finale 1.100.000, in semifinale 660.000, nei quarti di finale 380.000, negli ottavi di finale 220.000, al terzo turno 125.800, al secondo turno 86.000 e al primo turno 62.000. Diversi invece i punti in palio per la classifica: chi vince ne prenderà 2000 sia tra gli uomini sia tra le donne, chi perde in finale 1200 (uomini) e 1300 (donne), in semifinale 720 sia uomini che donne, nei quarti di finale 360 (uomini) e 430 (donne), negli ottavi 180 (uomini) e 240 (donne), al terzo turno 90 (uomini) e 130 (donne), al secondo 45 (uomini) e 70 (donne), al primo 10 sia uomini che donne.

Roland Garros 2022: come vederlo in tv e in streaming

Il secondo Slam dell’anno verrà trasmesso integralmente in tv tutti giorni a partire dalle 11 da Eurosport, brand sportivo del gruppo Discovery, su Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili sui canali 210 e 211 di Sky. Inoltre sarà visibile in live streaming su Discovery+ ed Eurosport Player, che trasmetteranno tutti gli incontri, mentre su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION saranno a disposizione le trasmissioni di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

