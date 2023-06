Roland Garros, Alcaraz: "Con Tsitsipas sarà un grande match"

Lo spagnolo commenta così il match con il greco

05-06-2023 23:50

Carlos Alcaraz ha eliminato al quarto turno Lorenzo Musetti ed incontrerà ai quarti di finale il greco Stefanos Tsitsipas.

Lo spagnolo ha commentato così la sfida di domani in programma alle 20.15: “Contro Stefanos, potrebbe essere una grande partita. Abbiamo giocato grandi partite. Ho vinto ogni partita che abbiamo giocato, ma questo non significa che vincerò ogni partita che ci sarà tra noi due. Devo essere davvero concentrato. È un avversario davvero tosto, ma il suo modo di giocare mi permette di esprimermi bene”.

Per battere Tsitsipas è fondamentale lavorare sulla velocità: “Sto lavorando molto sulla velocità. Faccio molti sprint sulla distanza di 30, 40 metri. Ma non prendiamo il rilevamento del tempo impiegato. Quindi non so quanto tempo potrei impiegare se facessi una gara sui 30, 40 metri. Onestamente non ho una risposta ma posso dire che mi considero veloce”

Alcaraz ha sinora eliminato Cobolli, Musetti, Shapovalov e Daniel. Tsitsipas ha battuto Vesely, Carballes, Schwartzman ed Ifner”