Roland Garros, Alcaraz liquida Cobolli in tre set

Troppo il divario tra il NR. 1 del Ranking e l'azzurro al debutto in uno Slam: 6-0, 6-2, 6-4.

29-05-2023 19:42

Proiettato nel main draw (vincendo contro il francese Erhard, lo slovacco Klein e il francese Lokoli) di uno Slam per la prima volta, non poteva esserci avversario peggiore e approccio peggiore per Flavio Cobolli, che in poco più di mezz’ora è stato cancellato dal campo, ritrovandosi sotto 6-0, 6-2.

Alcaraz, che a Roma si è riappropriato del trono nel Ranking, vuole cancellare il ko contro il magiaro Marozsan, NR. 115 del Ranking: il diritto sbagliato del 20enne di Murcia è una sorta di liberazione per il 21enne romano, che ottiene il primo game; dopo un servizio tenuto a zero, lo spagnolo fa magie sotto rete e strappa il break che lo porta a chiudere poi sul 6-2.

Il terzo set, nonostante qualche chance per mettere la freccia, procede fino al 3 pari senza break, poi Alcaraz si porta sul 5-3 e tutti pensano che i giochi siano ormai fatti, ma l’azzurro ha carburato e non vuole uscire anzitempo dal campo di gioco, salvando addirittura tre match-point e concretizzando la seconda palla del contro-break: serve un Alcaraz concentrato per vincere infine 7-5, nel secondo turno il suo avversario sarà il giapponese Daniel.