Roland Garros, Musetti-Djokovic: quando e dove vedere la partita che può rendere Sinner n°1 ATP

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si affronteranno alle 20:15 nel match della sessione serale del Philipp Chatrier: il carrarino vuole vincere anche per Jannik Sinner

Piatto forte del sabato del Roland Garros sarà di certo la sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, remake degli ottavi di finale dell’edizione 2021, quando il carrarino sorprese tutti portandosi avanti di due set, salvo poi ritirarsi al quinto. Il match, che si giocherà in sessione serale, interessa da vicino anche Jannik Sinner, che in caso di sconfitta di Nole sarebbe già certo del primo posto nel ranking ATP.

Musetti-Djokovic sabato alle 20:15, Dove vederla

A testimonianza dell’interesse nei confronti di questo match, gli organizzatori del Roland Garros hanno riservato a Lorenzo Musetti e Novak Djokovic la sessione serale del campo Philippe Chatrier, stesso campo e stesso orario quindi della vittoria del carrarino sull’idolo di casa Gael Monfils. Appuntamento dunque a sabato 1 giugno alle ore 20:15. Il match sarà visibile sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e Dazn e in streaming su Discovery + e Now, oltre che su Tennis Tv.

I precedenti

Questo sarà anche il sesto confronto tra i due, che per la prima volta si affrontarono proprio qui al Roland Garros, ma agli ottavi. in quell’occasione Musetti sorprese Djokovic e il pubblico vincendo i primi due set al tie-break, poi però crollo di fisico e testa facendosi recuperare e poi ritirandosi al quinto dopo aver vinto appena un game degli ultimi diciassette. In totale Nole comanda con quattro successi a uno contro Lorenzo, che vinse contro il serbo al Masters 1000 di Montecarlo nel 2023.

Anche Jannik è interessato

A guardare da vicino la sfida tra Musetti e Djokovic sarà anche Jannik Sinner. In caso di vittoria di Lorenzo, l’altoatesino, che dopo essersi sbarazzato di Pavel Kotov affronterà il focoso giocatore di casa Corentin Moutet agli ottavi di finale del Roland Garros, sarebbe sicuro di scavalcare in classifica Novak e diventare il primo azzurro n°1 al mondo.