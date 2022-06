Roland Garros, niente da fare per Martina Trevisan: Gauff in finale

02-06-2022 18:53

Martina Trevisan ci prova, lotta come una vera e propria leonessa ma non basta. In finale dell’edizione 2022 del Roland Garros ci va Cori Gauff, detta Coco, che se la vedrà contro la grande Iga Swiatek.

Coco Gauff stende l’italiana per 6-3 6-1. La classe 2004 di origine americana raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto di uno Slam (è la più giovane dai tempi di Maria Sharapova. Per la Trevisan la consolazione di aver raggiunto il best ranking in carriera: dal prossimo lunedì infatti salirà in 26° posizione, miglior italiana attualmente nel circuito WTA.

Il primo set parte con ben cinque break nei primi sette game. Poi però pesano i tre giochi a zero in favore dell’americana, che chiude 6-3 il primo parziale.

La Trevisan nella pausa chiede il Medical Timeout per un affaticamento all’altezza del quadricipite: fasciatura e si torna in campo. La Gauff continua a giocare benissimo i propri turni di battuta, mentre l’italiana soffre e non ha il controllo degli scambi. Con la mente libera e il braccio che scorre senza problemi, il secondo set finisce con un terribile 6-1 che non ammette repliche.