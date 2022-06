Roland Garros, Ruud batte Cilic e raggiunge Nadal in finale

03-06-2022 22:32

La finale del Roland Garros 2022 sarà tra il solito Rafael Nadal e Casper Ruud. Lo spagnolo ha battutto Zverev in semifinale dopo il ritiro di quest’ultimo, il norvegese invece ha battuto 3-1 il croato Cilic.

L’incontro per Ruud non è iniziato nel migliore dei modi. Il norvegese ha perso il primo set 6-3 e il match sembrava completamente nelle mani di Cilic. Nel secondo set però cambia tutto, il norvegese tira fuori le unghie e ribalta le gerarchie della sfida, pareggiando prima i conti 1-1 dopo un combattuto 6-4 e poi chiudendo i conti 3-1 trionfando 6-2 sia nel terzo che nel quarto set.

Da segnalare l’invasione di campo al Roland Garros durante la semifinale tra Ruud e Cilic di una ragazza, che è riuscita a entrare in campo legandosi alla rete per protestare contro il cambiamento climatico, mostrando un messaggio sulla maglietta: “Ci restano 1028 giorni”. Match interrotto per circa 15′, il tempo necessario per “liberare” la manifestante e portarla via.

Finale del Roland Garros tra Nadal e Ruud in programma domenica alle 15:00. Lo spagnolo parte ovviamente favorito, avendo trionfato ben 13 volte nel torneo francese. Il norvegese proverà in tutti i modi a detronizzare il vincitore di 21 Slam, ma non parte col favore dei pronostici.