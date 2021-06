Roland Garros: Sinner, Berrettini e Musetti al terzo turno

Sono quattro, in attesa del match di Marco Cecchinato, gli italiani che giocheranno il terzo turno (i sedicesimi di finale) del Roland Garros: a Fabio Fognini, qualificatosi ieri con una bella vittoria sull’ungherese Marton Fucsovics, si sono aggiunti oggi Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, vincitori rispettivamente sul sanremese Gianluca Mager, sull’argentino Federico Coria e sul giapponese Yoshihito Nishioka.

Sinner, numero 19 del mondo, ha vinto il derby italiano con Mager, numero 87, col punteggio di 6-1 7-5 3-6 6-3 in due ore e 20 minuti di gioco dominando il primo set, poi ha fatto fatica nel secondo, vincendolo di misura, e nel terzo, perdendolo, ma nel quarto si è ritrovato e ha portato a casa il match. Convincente la vittoria di Berrettini, numero 9, su Coria, numero 94, per 6-3 6-3 6-2 anche se il secondo set è stato molto più lottato di quanto non dica il punteggio. Ancora più convincente ll successo a sfavore di classifica di Musetti, numero 76, che si è imposto su Nishioka, numero 57, per 7-5 6-3 6-2.

Dopo aver vinto a sorpresa al primo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime è uscito il veterano del nostro tennis, Andreas Seppi, battuto per 6-4 7-5 7-5 dal sudcoreano Soonwoo Kwon, che ora al terzo turno se la vedrà proprio con Berrettini. Sinner invece giocherà contro lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il francese beniamino di casa Gael Monfils per 6-0 2-6 6-4 6-3, mentre l’avversario di Musetti uscirà dal vincente del match che vedrà Cecchinato di fronte all’asustraliano Alex De Minaur. Domani invece Fognini se la vedrà con l’argentino Federico Delbonis.

Nel singolare femminile infine sono uscite le ultime due azzurre rimaste delle quattro originariamente in tabellone: Camila Giorgi ha perso 7-5 1-6 6-2 dalla russa Varvara Gracheva, Jasmine Paolini 6-2 6-3 dalla greca Maria Sakkari.

