Roland Garros, Sinner-Moutet alle 20.15: Kalinskaya nella bufera in Russia per la relazione con Jannik

Il rosso di San Candido di scena al Philippe Chatrier negli ottavi di finale: in campo pure Arnaldi contro Tsitsipas e Cocciaretto con Gauff. In Russia critiche a Kalinskaya.

L’appuntamento è fissato per le 20.15. A differenza della sera prima, quando il match in programma allo stesso orario tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti è iniziato circa due ore e mezza dopo, lo start dovrebbe essere puntuale visto che in calendario sul Philippe Chatrier sono previsti “appena” quattro incontri. Quello precedente, tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, oltre sei ore prima: alle 14. A Jannik Sinner, insomma, l’onore e l’onere del primetime contro Corentin Moutet negli ottavi di finale del Roland Garros. Le notti magiche del rosso di San Candido a Parigi continuano.

Roland Garros, agli ottavi Sinner contro il “cattivo” Moutet

Sfida che nasconde qualche insidia, quella contro uno dei “cattivi” del circuito. A cominciare dalla necessità di fronteggiare un avversario in più, il pubblico francese, che quando vede giocatori di casa in campo si trasforma in una torcida caliente, rumorosa e “fastidiosa” che neanche nei peggiori stadi di Caracas, a voler parafrasare un celebre spot pubblicitario. Jannik se l’è cavata alla grande con Gasquet nel secondo turno, adesso dovrà ripetersi contro un giocatore notoriamente imprevedibile e capace di tutto e di più, in campo e fuori. Basti pensare che qualche settimana fa ha chiesto del caffè a una giudice di sedia a Montecarlo: si era fatto troppo tardi.

Parigi, in calendario Arnaldi-Tsitsipas e Cocciaretto-Gauff

Il match tra Sinner e Moutet chiude un programma che finalmente si fa meno fitto. Quattro le sfide del singolare maschile, quattro quelle del singolare femminile in calendario. Poi il doppio. Tra gli ottavi maschili, occhi puntati sul match del Suzanne Lenglen – non prima delle 12.15 – tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas. Quasi in contemporanea, sul centrale, il match del tabellone femminile tra Elena Cocciaretto e Coco Gauff: azzurra a caccia dell’impresa contro la testa di serie numero 3. Quindi il doppio. Alle 12.20 sul campo 7 Bolelli e Vavassori sfidano i brasiliani Matos e Melo. Alle 13.50 sul campo 3 Errani e Paolini giocano contro Linette e Pera. Al campo 6 alle 14.35 Trevisan e Cocciaretto (sì, praticamente un attimo dopo il suo match di singolare) affrontano Bogdan e Cristian.

“Fretta di tornare da Sinner”: bufera in Russia su Kalinskaya

Nel frattempo in Russia non hanno preso bene la love story tra una delle grandi speranze del tennis locale, Anna Kalinskaya, e Jannik Sinner. Qualcuno, addirittura, ha attribuito alla “fretta di tornare a casa” di Anna, dal suo bel Jannik naturalmente, la clamorosa sconfitta al secondo turno contro un’avversaria sulla carta più che abbordabile, Bianca Andreescu, poi peraltro piegata da Jasmine Paolini nel turno successivo. “Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da Sinner, anche se avrebbe dovuto vincere, perché Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma”, le caustiche parole di una vecchia gloria del tennis russo, Anna Dmitrieva, 84 anni e 18 titoli dell’ex URSS in bacheca. Ancora oggi, opinionista molto influente e apprezzata.